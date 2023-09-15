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В Пензенской области увеличили штрафы за купание в запрещенных местах

15:06 | 15.09.2023 | Общество

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Пенза, 15 сентября 2023. PenzaNews. Законопроект, предусматривающий внесение изменений в ч. 3 ст. 9.4 кодекса Пензенской области об административных правонарушениях в части увеличения размера штрафа за купание в запрещенных местах, принят в ходе 11-й очередной сессии Законодательного собрания региона, состоявшейся в пятницу, 15 сентября.

В Пензенской области увеличили штрафы за купание в запрещенных местах. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Часть 3 статьи 9.4. предусматривает наказание за «купание в местах, где установлены знаки безопасности на воде «Купаться запрещено»; заплыв купающихся за буйки, обозначающие границу участка акватории водного объекта, отведенного для купания; прыжки в воду с маломерных судов, причалов и мостов (за исключением случаев, когда это направлено на пресечение правонарушений, предотвращение и ликвидацию последствий аварий, стихийных бедствий, иных чрезвычайных ситуаций, проведение неотложных работ, связанных с обеспечением личной и общественной безопасности граждан)».

Ранее такие правонарушения влекли предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 100 до 500 рублей.

Согласно внесенным изменениям, теперь они влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 тыс. до 3 тыс. рублей.

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