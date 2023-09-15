В Пензе планируется открыть центр постинтернатного сопровождения детей-сирот Общество

Пенза, 15 сентября 2023. PenzaNews. Центр постинтернатного сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, планируется открыть в Пензе в октябре. Это следует из сообщения, размещенного на сайте министерства труда, социальной защиты и демографии региона.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Целью постинтернатного сопровождения является формирование навыков самостоятельной и успешной жизни лиц из числа сирот и оставшихся без попечения родителей. В центре молодые люди смогут получить квалифицированную помощь психолога, решить вопросы правового и имущественного характера, а также получить разъяснения о государственной поддержке. Кураторами будет оказываться помощь в трудоустройстве и сопровождении профессиональной деятельности на первых порах адаптации на рабочем месте», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что открытие центра дополнит выстроенную Минтрудом Пензенской области совместно с АНО «Квартал Луи» систему социальной поддержки и адаптационной помощи детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.