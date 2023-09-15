Олег Мельниченко поздравил сотрудников ППС со 100-летием со дня образования патрульно-постовой службы Общество

Пенза, 15 сентября 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил сотрудников ППС со 100-летием со дня образования патрульно-постовой службы полиции в ходе торжественного построения личного состава УМВД, в котором также приняли участие представители отряда «Тигр» и народных дружин.

Фото: Pnzreg.ru

«В 2023 году исполняется 100 лет со дня образования подразделений патрульно-постовой службы. Целый век сотрудники ППС оберегают покой жителей нашей страны и днем, и ночью. Только с начала года они задержали около 600 преступников, раскрыли почти 300 преступлений. Всегда на посту, готовые прийти на помощь и совершить геройский поступок — это про них!» — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Он отметил, что выполнять нелегкую работу сотрудникам ППС теперь помогают бойцы отряда «Тигр».

«Это и их праздник. У старших коллег молодежь учится ответственности, решительности, неравнодушию. Сейчас отделения работают в Пензе, Кузнецке, в десяти районах Пензенской области. До конца года откроем их во всем регионе», — сообщил Олег Мельниченко.

«Еще раз благодарю всех сотрудников и ветеранов ППС за службу. Вы делаете невероятно важное дело. С праздником!» — подчеркнул губернатор.