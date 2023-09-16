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Пензенская область получит около 130 млн. рублей субсидий на поддержку инвестпроектов по созданию модульных средств размещения туристов

12:10 | 16.09.2023 | Общество

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Пенза, 16 сентября 2023. PenzaNews. Субсидии в общем размере около 130 млн. рублей будут предоставлены Пензенской области из федерального бюджета в 2023–2024 годах на поддержку инвестиционных проектов по созданию модульных средств размещения туристов.

Пензенская область получит около 130 млн. рублей субсидий на поддержку инвестпроектов по созданию модульных средств размещения туристов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Распределение денежных средств среди 58 субъектов РФ утверждено двумя распоряжениями правительства России, которые подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Общий объем финансирования составляет 10 млрд. рублей.

Как следует из документов, опубликованных на сайте кабинета министров, размер субсидии для Пензенской области в 2023 году составит 49 млн. 305 тыс. рублей, в 2024-м — 80 млн. 445 тыс. рублей.

Решение о выделении субсидий прокомментировал губернатор Олег Мельниченко.

Он отметил, что Пензенская область «впервые вошла в число регионов, которые получат федеральные средства на строительство глэмпингов».

«Региону будет выделено почти 130 млн. рублей на поддержку трех проектов: создание городской базы отдыха на воде «Маяк» в Пензе, строительство глэмпинг-парка в Бессоновском районе, расширение и обновление номеров базы отдыха «Чистые пруды» в Мокшанском районе», — написал Олег Мельниченко в своем Telegram-канале вечером в минувшую пятницу, 15 сентября.

«Чем богаче будет выбор вариантов отдыха, тем лучше будет развиваться туризм, а это задача, которую ставит перед нами президент России Владимир Владимирович Путин. Но самое главное — это то, что необходимо людям», — добавил губернатор.

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