Пензенская область получит около 130 млн. рублей субсидий на поддержку инвестпроектов по созданию модульных средств размещения туристов Общество

Пенза, 16 сентября 2023. PenzaNews. Субсидии в общем размере около 130 млн. рублей будут предоставлены Пензенской области из федерального бюджета в 2023–2024 годах на поддержку инвестиционных проектов по созданию модульных средств размещения туристов.

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Распределение денежных средств среди 58 субъектов РФ утверждено двумя распоряжениями правительства России, которые подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Общий объем финансирования составляет 10 млрд. рублей.

Как следует из документов, опубликованных на сайте кабинета министров, размер субсидии для Пензенской области в 2023 году составит 49 млн. 305 тыс. рублей, в 2024-м — 80 млн. 445 тыс. рублей.

Решение о выделении субсидий прокомментировал губернатор Олег Мельниченко.

Он отметил, что Пензенская область «впервые вошла в число регионов, которые получат федеральные средства на строительство глэмпингов».

«Региону будет выделено почти 130 млн. рублей на поддержку трех проектов: создание городской базы отдыха на воде «Маяк» в Пензе, строительство глэмпинг-парка в Бессоновском районе, расширение и обновление номеров базы отдыха «Чистые пруды» в Мокшанском районе», — написал Олег Мельниченко в своем Telegram-канале вечером в минувшую пятницу, 15 сентября.

«Чем богаче будет выбор вариантов отдыха, тем лучше будет развиваться туризм, а это задача, которую ставит перед нами президент России Владимир Владимирович Путин. Но самое главное — это то, что необходимо людям», — добавил губернатор.