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Три ведомства взяли на контроль ситуацию с невыплатой зарплаты работникам ЗАО «Никольский завод светотехнического стекла»

14:56 | 16.09.2023 | Общество

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Пенза, 16 сентября 2023. PenzaNews. Исполняющий обязанности руководителя следственного управления СКР по Пензенской области Владимир Игнатенков, и.о. прокурора региона Александр Лейзенберг и глава государственной инспекции труда в Пензенской области Евгений Трошин провели встречу с работниками ЗАО «Никольский завод светотехнического стекла» в связи с наличием задолженности по зарплате в пределах одного месяца, которая превысила 1 млн. рублей.

Три ведомства взяли на контроль ситуацию с невыплатой зарплаты работникам ЗАО «Никольский завод светотехнического стекла»

Фото: Penza.sledcom.ru

В частности, обсуждались меры, принимаемые для погашения задолженности, а также были даны разъяснения работникам по поступившим от них вопросам.

Директор акционерного общества предупрежден о наступлении уголовной ответственности в случае полной невыплаты заработной платы свыше двух месяцев или частичной невыплаты свыше трех месяцев, совершенных из корыстной или иной личной заинтересованности, сообщается на сайте регионального следственного управления СКР.

По данным ведомства, в 2023 году следственными отделами было возбуждено семь уголовных дел о невыплате зарплаты, расследование шести из них завершено.

Причиненный ущерб по оконченным уголовным делам превысил 1 млн. 350 тыс. рублей и возмещен в ходе следствия в полном объеме.

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