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Олег Мельниченко поздравил работников и ветеранов лесного комплекса с профессиональным праздником

09:55 | 17.09.2023 | Общество

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Пенза, 17 сентября 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил работников и ветеранов лесного комплекса с профессиональным праздником, который отмечается в третье воскресенье сентября.

Олег Мельниченко поздравил работников и ветеранов лесного комплекса с профессиональным праздником. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Лесные угодья — наше общее достояние, подлинное богатство России, уникальное творение природы, имеющее важнейшее экологическое и экономическое значение. Плодотворный труд работников отрасли пользуется заслуженным почетом и уважением, ведь вы отдаете все свои навыки, обширные знания и умения на благо Сурского края», — подчеркнул глава региона.

«Ваш профессионализм, бесценный накопленный опыт, целеустремленность, энергия, применение на практике инновационных технологий, конструктивных управленческих решений позволяют обеспечить оперативную модернизацию отрасли, повышение эффективности ее работы», — добавил он.

Олег Мельниченко пожелал работникам и ветеранам лесного комплекса крепкого здоровья, благополучия, счастья и удачи во всех делах и начинаниях.

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