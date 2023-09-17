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В Пензе прошел «День реки Суры»

12:08 | 17.09.2023 | Общество

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Пенза, 17 сентября 2023. PenzaNews. Экологическая акция «День реки Суры» прошла в Пензе в двенадцатый раз в минувшую субботу, 16 сентября.

В Пензе прошел «День реки Суры». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщается на сайте пензенского областного отделения Русского географического общества, участие в ней приняли около 150 человек, в их числе — представители РГО, администрации Железнодорожного района Пензы, партий «Единая Россия» и ЛДПР, а также школьники, студенты, преподаватели и журналисты.

В ходе акции было собрано более тонны мусора, который затем вывезли на полигон ТКО.

«День реки Суры» является эколого-просветительским мероприятием, которое получило общественное признание и объединяет активистов разного возраста. Оно создает условия и предоставляет возможность каждому жителю Пензенской области сделать свой добровольный вклад своим участием в улучшение общей экологической ситуации», — прокомментировала заместитель председателя пензенского отделения РГО Ксения Ежижанская.

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