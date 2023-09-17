Скончался ветеран пензенского здравоохранения Геннадий Демидов Общество

Пенза, 17 сентября 2023. PenzaNews. Ветеран пензенского здравоохранения, хирург Геннадий Демидов скончался на 87-м году жизни.

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«Министерство здравоохранения Пензенской области, медицинская общественность региона выражают глубокие соболезнования родным и близким Геннадия Ильича», — говорится в сообщении, размещенном на сайте областного Минздрава.

Прощание с Геннадием Демидовым состоится в центре культуры и досуга Пензы в понедельник, 18 сентября, в 10.00.

Демидов Геннадий Ильич родился 31 августа 1937 года в деревне Ивашевская Архангельской области.

В 1961 году с отличием окончил Архангельский медицинский институт. Работал ассистентом кафедры физвоспитания и ЛФК, затем — врачом-хирургом котласской городской больницы.

С 1966 по 1983 годы был хирургом стационара, заведующим вторым экстренным отделением пензенской городской объединенной больницы хирургической и скорой помощи.

В 1983 году принят в пензенский облздравотдел на должность главного хирурга, где трудился до 1998 года.

Неоднократно избирался депутатом местных и областного Советов народных депутатов, депутатом Верховного совета СССР (1989-1991), а также депутатом Законодательного собрания Пензенской области первого, второго и четвертого созывов.

С 2002 по 2007 годы работал хирургом отделения плановой и экстренной консультативной помощи больницы имени Н.Н. Бурденко, до 2012 года был хирургом отделения экстренной и планово-консультативной медпомощи в территориальном центре медицины катастроф Пензенской области.

Кандидат медицинских наук.

Заслуженный врач РСФСР.

Награжден орденом Трудового Красного Знамени.