В Пензенской области прошли межведомственные антитеррористические учения «Гроза-2023» Общество

Пенза, 18 сентября 2023. PenzaNews. Межведомственные антитеррористические учения «Гроза-2023» прошли под руководством оперативного штаба в Пензенской области на объекте регионального УФСИН.

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По легенде, условная диверсионно-разведывательная группа осуществила «подрыв» высоковольтной линии электропередач в Пензенском районе, совершила вооруженные нападения на сотрудников правоохранительных органов и пенитенциарное учреждение с последующим захватом «заложников» в автомобиле скорой помощи. С целью реализации своих планов члены группы использовали самодельные взрывные устройства большой мощности и автоматическое огнестрельное оружие. В дальнейшем они угрожали расстрелом «заложников» и выдвинули требования.

Подразделения всех экстренных служб оперативно были приведены в боевую готовность, незамедлительно прибыли в район проведения антитеррористических мероприятий для выполнения задач по предназначению.

В рамках учений оперативным штабом и подразделениями, выделенными для борьбы с терроризмом, были отработаны задачи организации межведомственного взаимодействия, обеспечения связи и управления, мероприятия по оцеплению и блокированию территории, на которой находились «террористы», по поиску с привлечением авиационных средств, эвакуации жителей Пензы, проживающих в непосредственной близости с местом расположения объекта, а также ликвидации угрозы взрыва.

Благодаря сплоченным действиям участников учений в рамках проведения учебной контртеррористической операции (КТО) «террористы» были нейтрализованы силами подразделений специального назначения, «заложники» освобождены.

В результате учений получен дополнительный опыт организации и проведения КТО, повышен уровень слаженности и межведомственного взаимодействия, сообщает пресс-служба УФСБ России по Пензенской области.