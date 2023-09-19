Первый в регионе семейный МФЦ планируется открыть в Пензе в конце года Общество

Пенза, 19 сентября 2023. PenzaNews. Первый в Пензенской области семейный МФЦ планируется открыть на базе центра социальной помощи семье и детям Железнодорожного района Пензы в конце текущего года. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства труда, социальной защиты и демографии региона.

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«Благодаря сотрудничеству с Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и Минтрудом Российской Федерации Пензенская область вошла в число 32 пилотных субъектов, в которых в 2023 и 2024 годах начнут работу семейные многофункциональные центры. В регионе пилотный проект будет реализован на базе комплексных центров социального обслуживания населения Железнодорожного и Октябрьского районов города Пензы и Сердобского района. Первый семейный МФЦ откроется в конце 2023 года на базе центра социальной помощи семье и детям Железнодорожного района города Пензы», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что проект по созданию семейных МФЦ был запущен в 2022 году, в настоящее время такие центры функционируют на базе учреждений соцобслуживания в Волгоградской, Иркутской, Новгородской, Новосибирской, Челябинской, Калужской, Орловской и Тульской областях.

«В семейном МФЦ в режиме одного окна семья сможет получить помощь по самым разным проблемам, включая диагностику ситуации, предоставление социальных услуг, консультации различных специалистов — от юриста до психолога. Для помощи семье будут привлечены при необходимости и другие ведомства — в сфере здравоохранения, образования», — поясняется в сообщении.