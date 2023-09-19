14:28:41 Вторник, 19 сентября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Первый в регионе семейный МФЦ планируется открыть в Пензе в конце года

10:17 | 19.09.2023 | Общество

Печать

Пенза, 19 сентября 2023. PenzaNews. Первый в Пензенской области семейный МФЦ планируется открыть на базе центра социальной помощи семье и детям Железнодорожного района Пензы в конце текущего года. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства труда, социальной защиты и демографии региона.

Первый в регионе семейный МФЦ планируется открыть в Пензе в конце года. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Благодаря сотрудничеству с Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и Минтрудом Российской Федерации Пензенская область вошла в число 32 пилотных субъектов, в которых в 2023 и 2024 годах начнут работу семейные многофункциональные центры. В регионе пилотный проект будет реализован на базе комплексных центров социального обслуживания населения Железнодорожного и Октябрьского районов города Пензы и Сердобского района. Первый семейный МФЦ откроется в конце 2023 года на базе центра социальной помощи семье и детям Железнодорожного района города Пензы», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что проект по созданию семейных МФЦ был запущен в 2022 году, в настоящее время такие центры функционируют на базе учреждений соцобслуживания в Волгоградской, Иркутской, Новгородской, Новосибирской, Челябинской, Калужской, Орловской и Тульской областях.

«В семейном МФЦ в режиме одного окна семья сможет получить помощь по самым разным проблемам, включая диагностику ситуации, предоставление социальных услуг, консультации различных специалистов — от юриста до психолога. Для помощи семье будут привлечены при необходимости и другие ведомства — в сфере здравоохранения, образования», — поясняется в сообщении.

Читайте также
Житель Шемышейки осужден за угон автомобиля В Пензе молодой человек предстанет перед судом за причинение тяжкого вреда здоровью мужчины
В Кузнецке мужчина госпитализирован после наезда автомобиля Житель Кузнецкого района угрожал супруге убийством, возбуждено дело
Полиция разыскивает водителя, который врезался в световую опору в Пензе и скрылся В Башмаковском районе водитель автомобиля сбил пешехода и скрылся
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама