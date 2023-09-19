Олег Мельниченко проводил в последний путь своего отца Общество

Пенза, 19 сентября 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко проводил в последний путь своего отца, который скончался на 77-м году жизни.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Сегодня проводили в последний путь моего отца, Владимира Яковлевича Мельниченко. Он совсем немного не дожил до своего 77-летия», — написал глава региона на своей странице в соцсети «ВКонтакте» во вторник, 19 сентября.

Делясь воспоминаниями, Олег Мельниченко подчеркнул, что отец научил его главному в жизни — не бояться трудностей, не поворачивать назад, следовать выбранному пути, несмотря на все преграды.

«А еще — поступать по совести, помнить добро, помогать людям», — добавил он.

Губернатор разместил две фотографии — своего отца в молодости и снимок, датированный 19 апреля 2010 года, на котором запечатлено, как он заново учится ходить после автомобильной аварии, а отец находится рядом.

«Говорят, что мы становимся по-настоящему взрослыми только после того, как навсегда уходят наши родители. Берегите своих близких! Даже при самом напряженном ритме жизни можно выкроить минутку, чтобы пообщаться с самыми родными людьми. Чтобы потом не пришлось сожалеть, что так и не успели договорить о чем-то самом нужном и важном. Владимир Яковлевич Мельниченко теперь будет жить в нашей памяти, в сердцах людей, которые вспоминают о нем с теплом и любовью. На черно-белом фотопортрете он запечатлен таким, каким впервые встретился с мамой — молодым, красивым, энергичным, полным планов и надежд. Запомним его таким. Светлая память!» — написал Олег Мельниченко.

В комментариях к записи пользователи оставляют свои соболезнования.