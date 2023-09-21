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Зампрокурора Пензенской области Олег Световой провел личный прием жителей Сердобского района

13:32 | 21.09.2023 | Общество

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Пенза, 21 сентября 2023. PenzaNews. Заместитель прокурора Пензенской области Олег Световой провел выездной личный прием жителей Сердобского района в минувшую среду, 20 сентября.

Зампрокурора Пензенской области Олег Световой провел личный прием жителей Сердобского района

Фото: пресс-служба прокуратуры Пензенской области

«На прием обратились восемь сердобчан по вопросам отсутствия уличного освещения, ненадлежащего состояния дорожного покрытия и необходимости установки дорожных знаков, благоустройства территории, несанкционированного складирования твердых бытовых отходов, бездействия управляющей компании по содержанию общего имущества в многоквартирном доме», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она добавила, что от заявителей поступило восемь письменных обращений, ход и результаты рассмотрения которых находятся на личном контроле зампрокурора региона.

«Прокурору района даны поручения о проведении соответствующих проверочных мероприятий», — сказала собеседница агентства.

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