В Белинском открыто новое модульное здание метеостанции Общество

Пенза, 22 сентября 2023. PenzaNews. Новое модульное здание метеорологической станции открыто в городе Белинском Пензенской области.

Фото: Minleshoz.pnzreg.ru

Участие в мероприятии приняли руководитель Росгидромета Игорь Шумаков, начальник ФГБУ «Приволжское УГМС» Айдар Мингазов, представители министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области, ГУ МЧС России по региону, а также сотрудники пензенского ЦГМС.

Как отмечается в сообщении, размещенном на сайте областного Минлесхоза, метеостанция круглосуточно проводит наблюдения за всеми параметрами окружающей среды.

«Станция привлечена к подаче штормовых сообщений, агрометеорологической информации. Проводятся радиометрические измерения. Данные станции входят в международный обмен метеоинформацией, во все метеорологические ежемесячники, ежегодники, а также научно-прикладные справочники по климату России», — указано в тексте.

Метеорологические наблюдения в Белинском были начаты осенью 1935 года.