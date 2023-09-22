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Зампрокурора Пензенской области Олег Световой провел личный прием жителей Лопатинского района

19:24 | 22.09.2023 | Общество

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Пенза, 22 сентября 2023. PenzaNews. Заместитель прокурора Пензенской области Олег Световой провел выездной личный прием жителей Лопатинского района в пятницу, 22 сентября.

Зампрокурора Пензенской области Олег Световой провел личный прием жителей Лопатинского района

Фото: пресс-служба прокуратуры Пензенской области

«На прием обратились девять граждан по вопросам ненадлежащего состояния дорожного покрытия, отсутствия уличного освещения, несанкционированного складирования твердых бытовых отходов, возможности досрочного прекращения административного надзора», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она добавила, что от заявителей поступило семь письменных обращений, двоим гражданам были устно разъяснены положения действующего законодательства.

«Ход и результаты рассмотрения обращений находятся на личном контроле заместителя прокурора области. Прокурору района даны поручения о проведении соответствующих проверочных мероприятий», — сказала собеседница агентства.

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