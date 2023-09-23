Установлен срок отселения граждан из аварийного дома №39 на улице Ударной в Пензе Общество

Пенза, 23 сентября 2023. PenzaNews. Срок отселения собственников и нанимателей жилых помещений в многоквартирном доме №39 на улице Ударной в Пензе, который признан аварийным и подлежащим сносу, установлен до 31 декабря 2033 года. Соответствующее постановление №1266 подписал глава города Александр Басенко.

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«Признать многоквартирный дом, расположенный по адресу: г. Пенза, ул. Ударная, 39 (кадастровый номер 58:29:1005008:536), аварийным и подлежащим сносу. Установить срок отселения собственников и нанимателей жилых помещений в многоквартирном доме [...] до 31 декабря 2033 года», — сказано в документе.

«Установить срок сноса многоквартирного дома [...] до 31 декабря 2034 года», — добавляется в тексте.

В нем указано, что собственникам жилых помещений необходимо «принять решение о сносе многоквартирного дома собственными силами в срок до 1 июля 2033 года».