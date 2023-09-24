Владимир Мутовкин поздравил машиностроителей с профессиональным праздником Общество

Пенза, 24 сентября 2023. PenzaNews. Председатель Пензенской городской думы Владимир Мутовкин поздравил работников машиностроительного комплекса с профессиональным праздником.

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«Важность вашей работы сложно переоценить, ведь машиностроение — это базовая отрасль экономики, важнейшая отрасль промышленности и ее интеллектуальный потенциал. Пенза по праву славится своими машиностроительными предприятиями, продукция которых конкурентоспособна и востребована за пределами региона и страны», — отметил он.

Владимир Мутовкин добавил, что предприятия машиностроительного комплекса региона успешно наращивают производственные мощности и реализуют инвестиционные проекты.

«Благодарю всех работников машиностроительной отрасли за самоотверженный труд и верность профессии! Уверен, что высокий профессионализм, научно-технический потенциал, творческое начало, опыт и знания и в дальнейшем будут способствовать процветанию ваших предприятий и родного города», — подчеркнул спикер гордумы.

Он пожелал машиностроителям счастья, здоровья, мира, добра, благополучия и успехов в труде.