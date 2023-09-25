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В Пензенской области продлен особый противопожарный режим

13:20 | 25.09.2023 | Общество

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Пенза, 25 сентября 2023. PenzaNews. Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области сообщило о продлении действия особого противопожарного режима на территории региона.

В Пензенской области продлен особый противопожарный режим. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В связи с неблагоприятным прогнозом погоды и повышением класса пожарной опасности по условиям погоды до высокого и чрезвычайного 24 сентября 2023 года принято решение о продлении действия особого противопожарного режима на территории Пензенской области. Ранее принятое решение об окончании действия особого противопожарного режима отменено», — говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства в понедельник, 25 сентября.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в минувшие выходные в четырех районах Пензенской области — Пачелмском, Кузнецком, Никольском и Бековском — были ликвидированы лесные пожары на площади 2,2 га.

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