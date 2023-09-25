Владимир Мутовкин провел очередной прием жителей Пензы Общество

Пенза, 25 сентября 2023. PenzaNews. Председатель Пензенской городской думы Владимир Мутовкин провел очередной прием граждан в региональной общественной приемной главы партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева в понедельник, 25 сентября.

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В рамках приема от жителей областного центра поступило несколько обращений.

Так, жительница Шуиста обозначила необходимость асфальтирования 2-го и 3-го проездов Матросова, при этом она отметила, что в целом по ремонту дорог в микрорайоне сделано немало и поблагодарила Владимира Мутовкина за внимание к просьбам горожан.

Спикер гордумы пояснил, что работы по асфальтированию включены в план на 2024 год, как и ремонт некоторых других дорог в том же микрорайоне. Кроме того, намечено обустройство тротуаров.

В ходе приема жительница Шуиста также высказала готовность создать ТОС для более эффективного решения вопросов развития микрорайона. Владимир Мутовкин заявил, что приветствует данную инициативу.

Житель многоквартирного дома на улице Пролетарской поднял вопрос о постановке на баланс города бесхозяйных инженерных сетей.

По информации управления муниципального имущества Пензы, работа в этом направлении ведется: канализационные сети уже оформлены в собственность муниципалитета, идет процесс постановки на баланс теплосетей и сетей холодного водоснабжения.

Все поступившие обращения приняты в работу. Заявителям в установленный срок будут направлены письменные ответы, сообщает пресс-служба гордумы.