В Пензенской области подвели итоги профилактического мероприятия «Автокресло – детям» Общество

Пенза, 25 сентября 2023. PenzaNews. 350 водителей привлечены к административной ответственности по ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ за нарушение требований к перевозке детей в ходе профилактического мероприятия «Автокресло – детям», которое прошло на дорогах Пензенской области с 18 по 23 сентября. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте УГИБДД УМВД России по региону.

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«По итогам 8 месяцев текущего года на территории Пензенской области зарегистрировано 71 дорожно-транспортное происшествие с участием детей-пассажиров, в котором один ребенок погиб и 94 получили травмы различной степени тяжести», — сказано в тексте.

В нем напоминается, что нарушение требований к перевозке детей влечет наложение административного штрафа в размере 3 тыс. рублей.