21:24:56 Понедельник, 25 сентября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области за три дня на дорогах задержаны 40 нетрезвых водителей

19:04 | 25.09.2023 | Общество

Печать

Пенза, 25 сентября 2023. PenzaNews. 40 водителей задержаны за управление транспортными средствами в состоянии опьянения в ходе массовых проверок, проведенных в Пензенской области с 22 по 24 сентября. Это следует из сообщения, размещенного на сайте УГИБДД УМВД России по региону.

В Пензенской области за три дня на дорогах задержаны 40 нетрезвых водителей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем указано, что с начала года в Пензенской области зарегистрировано 88 дорожно-транспортных происшествий с участием нетрезвых водителей, в которых 19 человек погибли и 112 получили травмы различной степени тяжести.

В тексте напоминается также, что в соответствии с ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа в размере 30 тыс. рублей с лишением водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет.

Читайте также
В Сердобске подросток получил условный срок за кражу денег с банковской карты В Сердобске водитель автомобиля «Kia Rio» сбил мужчину
В Бессоновском районе мужчина госпитализирован после наезда автомобиля Реальный срок грозит жителю Лунинского района, который поджег дом, чтобы побудить родственников переехать в новое жилье
В Пензенской области ликвидированы лесные пожары на площади 2,2 га Андрей Вержбовский занял второе место в номинации «Радио и подкасты» конкурса «Вместе в цифровое будущее»
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама