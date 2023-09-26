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Рустам Абубекеров назначен прокурором Камешкирского района

09:14 | 26.09.2023 | Общество

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Пенза, 26 сентября 2023. PenzaNews. Советник юстиции Рустам Абубекеров приказом генерального прокурора России назначен на должность прокурора Камешкирского района Пензенской области. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Рустам Абубекеров назначен прокурором Камешкирского района. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Рустам Абубекеров родился в Пензе в 1988 году.

В 2011 году окончил Пензенский государственный университет по специальности «Юриспруденция».

В ноябре 2013 года был принят на службу в прокуратуру Пензенской области. Состоял в должностях помощника прокурора Железнодорожного района Пензы, заместителя прокурора Мокшанского района, старшего помощника прокурора Пензенской области по обеспечению собственной безопасности и физической защиты.

С января по сентябрь 2023 года служил в должности старшего прокурора первого отдела управления служебных проверок и профилактики коррупционных и иных правонарушений главного управления кадров Генпрокуратуры России (с дислокацией в Донецке).

Неоднократно поощрялся генеральным прокурором РФ и прокурором Пензенской области.

Женат, воспитывает дочь.

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