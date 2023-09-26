Рустам Абубекеров назначен прокурором Камешкирского района Общество

Пенза, 26 сентября 2023. PenzaNews. Советник юстиции Рустам Абубекеров приказом генерального прокурора России назначен на должность прокурора Камешкирского района Пензенской области. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

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Рустам Абубекеров родился в Пензе в 1988 году.

В 2011 году окончил Пензенский государственный университет по специальности «Юриспруденция».

В ноябре 2013 года был принят на службу в прокуратуру Пензенской области. Состоял в должностях помощника прокурора Железнодорожного района Пензы, заместителя прокурора Мокшанского района, старшего помощника прокурора Пензенской области по обеспечению собственной безопасности и физической защиты.

С января по сентябрь 2023 года служил в должности старшего прокурора первого отдела управления служебных проверок и профилактики коррупционных и иных правонарушений главного управления кадров Генпрокуратуры России (с дислокацией в Донецке).

Неоднократно поощрялся генеральным прокурором РФ и прокурором Пензенской области.

Женат, воспитывает дочь.