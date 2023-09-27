Олег Мельниченко поздравил работников дошкольного образования с профессиональным праздником Общество

Пенза, 27 сентября 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил работников дошкольного образования с профессиональным праздником.

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«Воспитатель дает ребенку первые знания об окружающем мире, прививает необходимые навыки, учит труду и поведению в коллективе, знакомит с творчеством и спортом, готовит к школе. А самое главное — дарит свою заботу и внимание, готов поддержать, утешить, дать маленькому человеку уверенность в своих силах», — отметил глава региона.

«Дошкольное образование и воспитание находятся в числе приоритетов нашего государства. В Пензенской области благодаря поддержке президентом национального проекта «Демография», в результате строительства и реконструкции детских садов оно стало почти стопроцентным для малышей от полутора лет и для всех ребят от трех до семи лет. В сферу дошкольного образования приходит талантливая и активная молодежь, готовая перенимать лучший опыт коллег и открытая всему новому. Убежден, что творческий потенциал, чуткость и неравнодушие наших воспитателей и дошкольных работников будут и дальше помогать важнейшему делу — формированию личностей юных граждан России», — подчеркнул губернатор.

Олег Мельниченко пожелал работникам дошкольного образования крепкого здоровья, благополучия, счастья и успехов во всех делах и начинаниях.