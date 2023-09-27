17:33:05 Среда, 27 сентября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Олег Мельниченко поздравил работников дошкольного образования с профессиональным праздником

11:22 | 27.09.2023 | Общество

Печать

Пенза, 27 сентября 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил работников дошкольного образования с профессиональным праздником.

Олег Мельниченко поздравил работников дошкольного образования с профессиональным праздником. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Воспитатель дает ребенку первые знания об окружающем мире, прививает необходимые навыки, учит труду и поведению в коллективе, знакомит с творчеством и спортом, готовит к школе. А самое главное — дарит свою заботу и внимание, готов поддержать, утешить, дать маленькому человеку уверенность в своих силах», — отметил глава региона.

«Дошкольное образование и воспитание находятся в числе приоритетов нашего государства. В Пензенской области благодаря поддержке президентом национального проекта «Демография», в результате строительства и реконструкции детских садов оно стало почти стопроцентным для малышей от полутора лет и для всех ребят от трех до семи лет. В сферу дошкольного образования приходит талантливая и активная молодежь, готовая перенимать лучший опыт коллег и открытая всему новому. Убежден, что творческий потенциал, чуткость и неравнодушие наших воспитателей и дошкольных работников будут и дальше помогать важнейшему делу — формированию личностей юных граждан России», — подчеркнул губернатор.

Олег Мельниченко пожелал работникам дошкольного образования крепкого здоровья, благополучия, счастья и успехов во всех делах и начинаниях.

Читайте также
Житель Пензы получил условный срок за применение насилия к сотруднику полиции В Заречном водитель автомобиля «Citroen» сбил ребенка
В Спасском районе грузовик съехал в кювет и врезался в деревья, водитель погиб Отец и сын задержаны в Пензенской области при перевозке около 7 кг наркотиков
Житель Пензенского района стал жертвой мошенничества при покупке измельчителя веток Жительницу Заречного будут судить за причинение смерти знакомому
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама