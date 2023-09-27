ФСБ сообщила об участившихся случаях мошеннических действий в отношении жителей Пензы Общество

Пенза, 27 сентября 2023. PenzaNews. Управление ФСБ России по Пензенской области предупредило жителей региона об участившихся случаях мошеннических действий, целью которых является хищение денежных средств.

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«В настоящее время жителям Пензы поступают телефонные звонки от неустановленных лиц с сообщением о том, что [...] на их установочные данные пытаются оформить кредит. Для усиления психологического эффекта злоумышленники представляются сотрудниками ФСБ России. Целью преступников является завладение денежными средствами граждан Российской Федерации. Войдя в доверие, мошенники перезванивают с иных абонентских номеров от имени Центробанка и предлагают перевести денежные средства на иные расчетные счета. В случае невыполнения предложенных действий мошенники сообщают, что денежные средства, принадлежащие гражданину, будут переведены на украинские счета», — говорится в сообщении пресс-службы УФСБ России по Пензенской области.

«Просим жителей региона не поддаваться на провокации мошенников и по каждому аналогичному факту обращаться в дежурную службу УМВД России по Пензенской области по телефонам 02 или 112», — добавляется в пресс-релизе.