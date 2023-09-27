47 преступлений выявлено в ходе акции «Сурский край – без наркотиков!» Общество

Пенза, 27 сентября 2023. PenzaNews. 47 преступлений и 47 административных правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков выявлено в Пензенской области в ходе профилактической акции «Сурский край – без наркотиков!», которая прошла с 4 по 24 сентября. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры региона.

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«В период акции органами прокуратуры выявлено более 200 нарушений закона, в целях устранения которых принесено четыре протеста, внесено 119 представлений, в суд направлено 41 заявление. [...] Благодаря совместным усилиям правоохранительных органов в ходе проверки поступающей информации, оперативно-разыскных мероприятий УМВД России по Пензенской области выявлено 47 преступлений и 47 административных правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что в рамках антинаркотической акции правоохранительными органами совместно с представителями прокуратуры, правительства Пензенской области и органов местного самоуправления было выявлено свыше 1,6 тыс. фактов уличной рекламы наркотиков, приняты меры к ее ликвидации.

В сообщении указано также, что в целях формирования среди населения негативного отношения к наркотикам уполномоченными органами и организациями в период акции было проведено более 2,2 тыс. мероприятий, особое внимание уделялось профилактической работе с несовершеннолетними.