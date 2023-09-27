02:29:08 Четверг, 28 сентября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

47 преступлений выявлено в ходе акции «Сурский край – без наркотиков!»

17:29 | 27.09.2023 | Общество

Печать

Пенза, 27 сентября 2023. PenzaNews. 47 преступлений и 47 административных правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков выявлено в Пензенской области в ходе профилактической акции «Сурский край – без наркотиков!», которая прошла с 4 по 24 сентября. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры региона.

47 преступлений выявлено в ходе акции «Сурский край – без наркотиков!». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В период акции органами прокуратуры выявлено более 200 нарушений закона, в целях устранения которых принесено четыре протеста, внесено 119 представлений, в суд направлено 41 заявление. [...] Благодаря совместным усилиям правоохранительных органов в ходе проверки поступающей информации, оперативно-разыскных мероприятий УМВД России по Пензенской области выявлено 47 преступлений и 47 административных правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что в рамках антинаркотической акции правоохранительными органами совместно с представителями прокуратуры, правительства Пензенской области и органов местного самоуправления было выявлено свыше 1,6 тыс. фактов уличной рекламы наркотиков, приняты меры к ее ликвидации.

В сообщении указано также, что в целях формирования среди населения негативного отношения к наркотикам уполномоченными органами и организациями в период акции было проведено более 2,2 тыс. мероприятий, особое внимание уделялось профилактической работе с несовершеннолетними.

Читайте также
Житель Пензы получил условный срок за применение насилия к сотруднику полиции В Заречном водитель автомобиля «Citroen» сбил ребенка
В Спасском районе грузовик съехал в кювет и врезался в деревья, водитель погиб Отец и сын задержаны в Пензенской области при перевозке около 7 кг наркотиков
Житель Пензенского района стал жертвой мошенничества при покупке измельчителя веток Жительницу Заречного будут судить за причинение смерти знакомому
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама