16:11:07 Четверг, 28 сентября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области из-за погодных условий введен режим повышенной готовности

09:28 | 28.09.2023 | Общество

Печать

Пенза, 28 сентября 2023. PenzaNews. Режим повышенной готовности введен на территории Пензенской области из-за погодных условий. Соответствующее распоряжение подписал врио губернатора Сергей Федотов.

В Пензенской области из-за погодных условий введен режим повышенной готовности. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Ввести с 27 сентября 2023 года и до особого распоряжения режим повышенной готовности для органов управления и сил пензенской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее — ПTП РСЧС) на территории всей Пензенской области. Основанием введения режима повышенной готовности считать сложившийся комплекс неблагоприятных метеорологических явлений, обусловленный прогнозируемым повышением среднесуточных температур воздуха и отсутствием осадков на территории Пензенской области», — говорится в документе.

В нем указано, что координация действий органов федеральной, региональной власти и местного самоуправления, а также предприятий и организаций возложена на комиссию по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности.

Руководителям исполнительных органов Пензенской области и госучреждений поручено обеспечить проведение комплекса мероприятий по противопожарной защите подведомственных объектов, подверженных угрозе распространения лесных и других ландшафтных пожаров; министерству внутренней и информационной политики региона — организовать информирование населения; Минлесхозу — провести мероприятия по осуществлению лесной охраны; главам городских округов и муниципальных районов совместно с министерством ЖКХ и ГЗН — обеспечить выполнение мер пожарной безопасности.

Кроме того, в соответствии с распоряжением ГУ МЧС России по Пензенской области рекомендовано обеспечить выполнение комплекса надзорно-профилактических мероприятий по выполнению требований пожарной безопасности в населенных пунктах и на объектах экономики, граничащих или непосредственно расположенных на территории лесной зоны.

Читайте также
Олег Климанов проведет прямую линию 29 сентября Жительница Пензы поверила позвонившему ей «сотруднику банка» и лишилась более 1 млн. рублей
Житель Пензенского района стал жертвой мошенничества при покупке зимних шин В Пензе водитель «Nissan Qashqai» сбил пожилого мужчину
47 преступлений выявлено в ходе акции «Сурский край – без наркотиков!» Житель Пензы получил условный срок за применение насилия к сотруднику полиции
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама