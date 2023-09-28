В Пензенской области из-за погодных условий введен режим повышенной готовности Общество

Пенза, 28 сентября 2023. PenzaNews. Режим повышенной готовности введен на территории Пензенской области из-за погодных условий. Соответствующее распоряжение подписал врио губернатора Сергей Федотов.

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«Ввести с 27 сентября 2023 года и до особого распоряжения режим повышенной готовности для органов управления и сил пензенской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее — ПTП РСЧС) на территории всей Пензенской области. Основанием введения режима повышенной готовности считать сложившийся комплекс неблагоприятных метеорологических явлений, обусловленный прогнозируемым повышением среднесуточных температур воздуха и отсутствием осадков на территории Пензенской области», — говорится в документе.

В нем указано, что координация действий органов федеральной, региональной власти и местного самоуправления, а также предприятий и организаций возложена на комиссию по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности.

Руководителям исполнительных органов Пензенской области и госучреждений поручено обеспечить проведение комплекса мероприятий по противопожарной защите подведомственных объектов, подверженных угрозе распространения лесных и других ландшафтных пожаров; министерству внутренней и информационной политики региона — организовать информирование населения; Минлесхозу — провести мероприятия по осуществлению лесной охраны; главам городских округов и муниципальных районов совместно с министерством ЖКХ и ГЗН — обеспечить выполнение мер пожарной безопасности.

Кроме того, в соответствии с распоряжением ГУ МЧС России по Пензенской области рекомендовано обеспечить выполнение комплекса надзорно-профилактических мероприятий по выполнению требований пожарной безопасности в населенных пунктах и на объектах экономики, граничащих или непосредственно расположенных на территории лесной зоны.