В Пензе 29 сентября вновь зазвучат электросирены Общество

Пенза, 28 сентября 2023. PenzaNews. Электросирены планируется включить в Пензе днем 29 сентября не более чем на 20 секунд, чтобы проверить работоспособность нового оборудования. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте администрации города.

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«Ориентировочно с 11.00 до 13.00 планируется провести запуск электросирен продолжительностью до 20 секунд. Мероприятие организовано в рамках выполнения пусконаладочных работ при модернизации региональной автоматизированной системы централизованного оповещения Пензенской области. Тестирование необходимо для проверки работоспособности вновь установленного оборудования», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что будут запущены не все электросирены, расположенные на территории города.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», аналогичную проверку работоспособности оборудования в Пензе проводили в минувшую среду, 27 сентября.