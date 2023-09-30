Олег Мельниченко обратился к жителям по случаю Дня воссоединения ДНР, ЛНР Запорожской и Херсонской областей с Россией Общество

Пенза, 30 сентября 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко обратился к жителям по случаю Дня воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией.

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«Дорогие друзья! Решением президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина 30 сентября стало Днем воссоединения России и ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Ровно год назад жители четырех регионов реализовали свое законное право на самоопределение, приняли единодушное решение и вернулись на Родину, в великую Россию. Проявили мужество и стойкость, твердость и последовательность. Защитили свои убеждения, культуру и историческую память. Получили возможность строить свою судьбу и развивать родной край в составе сильного, свободного и независимого государства, в единой семье братских, равных народов», — отметил он.

Олег Мельниченко добавил, что «вся Россия пришла на помощь к своим новым гражданам».

«Регионы страны, в том числе Пензенская область, помогают людям наладить нормальную жизнь. Наши добровольцы выезжают в новые субъекты Российской Федерации, доставляют продовольствие, медикаменты, строительные материалы. В подшефных районах Запорожской области мы восстанавливаем школы и больницы, ремонтируем дороги, создаем инженерную инфраструктуру, чтобы у людей было тепло, свет, вода. Помощь мы не останавливаем ни на один день. Ведь это наши сограждане, а Россия своих не бросает», — подчеркнул губернатор.

«Сегодня мы плечом к плечу защищаем Родину и наши духовно-нравственные ценности, укрепляем экономику, воспитываем детей в любви к Отечеству. Убежден, что все цели, поставленные президентом по развитию новых субъектов Российской Федерации и всей страны, нашими общими силами будут достигнуты», — констатировал он.

Олег Мельниченко пожелал жителям ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также всем жителям Пензенской области здоровья, счастья, сил, неисчерпаемой энергии, успехов в делах и начинаниях, семейного тепла и мирного неба над головой.