Олег Мельниченко обратился к жителям Пензенской области в связи с Днем пожилого человека Общество

Пенза, 1 октября 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко обратился к жителям региона в связи с Днем пожилого человека.

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«Уважаемые ветераны! Дорогие друзья! 1 октября в России отмечается День пожилого человека. Эта дата символизирует поддержку старшего поколения, уважение к его мудрости и накопленному опыту. В Пензенской области пожилые люди активно вовлечены в общественную жизнь региона. Благодаря им сохраняются и передаются наши культурно-исторические ценности и лучшие традиции. На примерах трудолюбия, самоотверженности, ответственного отношения к делу наших ветеранов воспитывается молодежь», — отметил глава региона.

Он обратил внимание на то, что забота о старшем поколении является одной из приоритетных государственных задач.

«В регионе активно развивается ветеранское движение. Реализуются программы по вовлечению пожилых людей в спортивные и культурные проекты. В ближайшее время планируется открытие центра активного долголетия, где будут созданы современные условия для оздоровления, социальной и творческой реализации пожилых людей», — констатировал Олег Мельниченко.

«Мы благодарны вам за многолетний созидательный труд, активное участие в жизни региона, за тепло и поддержку, которую вы нам дарите. Желаю нашим дорогим пенсионерам крепкого здоровья, долголетия, благополучия, бодрости духа и энергии для добрых дел, счастья и хорошего настроения!» — цитирует губернатора пресс-служба облправительства.