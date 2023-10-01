В Пензенской области стартовал месячник гражданской обороны Общество

Пенза, 1 октября 2023. PenzaNews. Месячник гражданской обороны стартовал на территории Пензенской области в воскресенье, 1 октября.

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Согласно распоряжению регионального правительства №747-рП, он продлится по 1 ноября.

Как сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Пензенской области, в этот период планируется провести комплекс мероприятий, направленных на закрепление знаний и умений по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций.

Во вторник, 3 октября, состоится штабная тренировка на тему «Организация и ведение гражданской обороны на территории Российской Федерации». В региональном правительстве будет проведено служебное совещание с руководящим составом гражданской обороны Пензенской области по постановке задач, отрабатываемых в ходе тренировки. Перед зданием облправительства будет организован строевой смотр готовности сил и средств гражданской обороны.

В среду, 4 октября, во всех образовательных организациях будет проведен открытый урок по основам безопасности жизнедеятельности. Запланированы беседы с учащимися, викторины и учебные тренировки.

Помимо этого, в рамках месячника намечено провести выставки современной и раритетной техники, оборудования, инструментов, средств спасения и имущества гражданской обороны, состоятся смотры сил и средств гражданской обороны.

Население будет привлекаться к проведению учений, тренировок и практических занятий по гражданской обороне. Будут организованы учебные эвакуации граждан, материальных и культурных ценностей.

В учебно-консультационных пунктах пройдут тематические лекции, консультации и показы учебных фильмов по тематике гражданской обороны.