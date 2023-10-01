18:09:11 Воскресенье, 1 октября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Доля населения в возрасте 65 лет и старше в Пензенской области увеличилась до 19,6%

13:30 | 01.10.2023 | Общество

Печать

Пенза, 1 октября 2023. PenzaNews. Доля людей в возрасте 65 лет и старше в общей численности населения Пензенской области выросла к началу 2023 года до 19,6%, что в 2,8 раза превышает установленный ООН критерий «демографически старого населения» в 7%. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Пензастата по случаю Международного дня пожилых людей, который отмечается 1 октября.

Доля населения в возрасте 65 лет и старше в Пензенской области увеличилась до 19,6%

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Согласно данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики, в России доля населения в возрасте 65 лет и старше к началу текущего года достигла 16,5%.

«В Пензенской области на 1 января 2023 года из общей численности мужчин 14,4% составляли лица в возрасте 65 лет и старше, а доля женщин в этом возрасте — 24% из общей численности женщин», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что наибольшая доля населения в возрасте 65 лет и старше наблюдается в Малосердобинском районе — 23,8%, в Иссинском — 23,7%, в Камешкирском — 23,4%, а также в Лунинском и Лопатинском — по 23,1%.

«Меньше всего людей этого возраста в Пензенском районе — 15%», — добавляется в тексте.

Читайте также
Житель Пензы стал жертвой мошенничества при покупке насосного оборудования Жительница Пензы лишилась более 4 млн. рублей после общения с «финансовым менеджером»
Жительница Волгограда обвиняется в оформлении кредитов по поддельному паспорту в Пензе В Иссе подросток пострадал при опрокидывании скутера
Зареченцу грозит реальный срок за хищение алкоголя из сетевого магазина Житель Пензенского района стал жертвой мошенничества при покупке зимних шин
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама