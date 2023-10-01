Доля населения в возрасте 65 лет и старше в Пензенской области увеличилась до 19,6% Общество

Пенза, 1 октября 2023. PenzaNews. Доля людей в возрасте 65 лет и старше в общей численности населения Пензенской области выросла к началу 2023 года до 19,6%, что в 2,8 раза превышает установленный ООН критерий «демографически старого населения» в 7%. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Пензастата по случаю Международного дня пожилых людей, который отмечается 1 октября.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Согласно данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики, в России доля населения в возрасте 65 лет и старше к началу текущего года достигла 16,5%.

«В Пензенской области на 1 января 2023 года из общей численности мужчин 14,4% составляли лица в возрасте 65 лет и старше, а доля женщин в этом возрасте — 24% из общей численности женщин», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что наибольшая доля населения в возрасте 65 лет и старше наблюдается в Малосердобинском районе — 23,8%, в Иссинском — 23,7%, в Камешкирском — 23,4%, а также в Лунинском и Лопатинском — по 23,1%.

«Меньше всего людей этого возраста в Пензенском районе — 15%», — добавляется в тексте.