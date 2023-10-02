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Олег Мельниченко сообщил о выделении дополнительных средств на заключение соцконтрактов

18:10 | 02.10.2023 | Общество

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Пенза, 2 октября 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил о выделении дополнительных средств на заключение социальных контрактов в 2023 году.

Олег Мельниченко сообщил о выделении дополнительных средств на заключение соцконтрактов

Фото: Pnzreg.ru

«Эта мера государственной поддержки очень востребована у жителей нашего региона. Она работает и дает видимый результат — стимулирует развитие социальной активности граждан, способствует повышению занятости пензенцев, а в перспективе — развитию бизнеса и созданию новых рабочих мест, подъему региональной экономики. Поэтому для оказания помощи нашим гражданам дополнительно выделены федеральные средства на условиях софинансирования из областного бюджета», — цитирует главу региона пресс-служба облправительства.

По словам губернатора, общий объем увеличения финансирования составляет около 30 млн. рублей, из них более 27 млн. рублей — средства федерального бюджета.

«Мы стремимся к тому, чтобы жители региона смогли увеличить доходы, нашли работу, сделали хобби профессией, занялись производством фермерской продукции. Принять участие в программе можно обратившись в орган соцзащиты населения по месту проживания. Главное — трудолюбие и желание улучшить свою жизнь, а в остальном мы поможем», — написал Олег Мельниченко в своем Telegram-канале в понедельник, 2 октября.

По информации министерства труда, социальной защиты и демографии Пензенской области, с начала года в регионе заключено более 2,6 тыс. соцконтрактов на сумму 493,4 млн. рублей: на поиск работы — 772 контракта, на организацию предпринимательской деятельности — 943, на развитие личного подсобного хозяйства — 532, на реализацию иных мероприятий, направленных на преодоление трудной жизненной ситуации, — 371 контракт.

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