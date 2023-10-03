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Масштабная проверка систем оповещения населения пройдет 4 октября

14:29 | 03.10.2023 | Общество

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Пенза, 3 октября 2023. PenzaNews. Масштабная проверка систем оповещения населения регионального и муниципального уровней пройдет во всех субъектах РФ в предстоявшую среду, 4 октября. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте МЧС России.

Масштабная проверка систем оповещения населения пройдет 4 октября. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«4 октября будет проведена проверка с запуском сирен и громкоговорителей, а также с замещением эфира общероссийских обязательных общедоступных теле- и радиоканалов. [...] Услышав звук сирены, необходимо сохранять спокойствие и не паниковать, включить телевизор — любой общедоступный канал или радио — и прослушать информационное сообщение. В ходе комплексных проверок готовности систем оповещения населения осуществляется включение оконечных средств оповещения и доведение до населения сигнала оповещения «Внимание всем!», в эфире теле- и радиоканалов транслируется информация в виде аудио-, аудиовизуального сообщения «Проводится проверка готовности системы оповещения населения!» — сказано в тексте.

В нем отмечается, что информация также будет доступна в мобильном приложении «МЧС России».

Как следует из сообщения, опубликованного на сайте администрации Пензы, подача сигнала «Внимание всем!» путем запуска электросирен и громкоговорителей запланирована в период с 10.40 до 10.43, путем замещения сигналов теле- и радиоканалов проверочным сигналом — с 10.43 до 10.44.

«Целью данных проверок является отработка своевременного доведения до населения сигналов и информации о вероятных опасностях при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», — поясняется в тексте.

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