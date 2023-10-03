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В Пензе в рамках штабной тренировки по гражданской обороне прошло заседание в облправительстве и состоялся смотр спецтехники

15:32 | 03.10.2023 | Общество

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Пенза, 3 октября 2023. PenzaNews. Штабная тренировка по гражданской обороне проводится под руководством МЧС России во всех субъектах РФ 3 октября — накануне Дня гражданской обороны.

В Пензе в рамках штабной тренировки по гражданской обороне прошло заседание в облправительстве и состоялся смотр спецтехники

Фото: Pnzreg.ru

В Пензе в ее рамках прошло заседание штаба под председательством главы регионального правительства Николая Симонова. В обсуждении вопросов организации гражданской обороны приняли участие руководители министерств и муниципальных образований Пензенской области, а также силовых структур.

Кроме того, состоялся смотр специализированной техники, которая используется при ликвидации внештатных ситуаций и оказании помощи жителям региона, сообщает пресс-служба облправительства.

По информации, размещенной на сайте ГУ МЧС России по Пензенской области, в каждом субъекте моделируется наиболее сложная обстановка с учетом рисков чрезвычайных ситуаций. Сценарии мероприятий включают проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ, эвакуацию населения из зон ЧС, строевые смотры личного состава и техники. Особое внимание уделяется всесторонней оценке обстановки и правильности принятия решений органами управления.

От Пензенской области в тренировке принимают участие 1 тыс. 226 единиц техники и 6 тыс. 236 человек состава группировки сил и средств.

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