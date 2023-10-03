В Пензе продолжаются работы по восстановлению монумента «Глобус» Общество

Пенза, 3 октября 2023. PenzaNews. Подрядная организация продолжает работы по восстановлению монумента «Глобус» в Пензе, в полном объеме их планируется завершить в октябре. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте мэрии.

Фото: Penza-gorod.ru

«Проведены работы по пескоструйной обработке и грунтовке монумента. Подрядная организация приступила к покраске нижней части макета земного шара. Затем начнется окрашивание основной конструкции. Монумент покрывают алкидно-уретановой краской, что придает поверхности защитно-декоративную функцию», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что после этого на объект установят материки с контурной подсветкой, также будут возвращены надписи «СССР» и «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!».

«Что касается механизма вращения «Глобуса», то на данном этапе эти работы не запланированы. Такая возможность рассматривается. Не исключено, что в дальнейшем конструкция снова будет вращаться», — прокомментировал заместитель начальника управления ЖКХ Пензы Александр Савенков, слова которого приводятся в сообщении.

Монумент «Глобус» в Пензе олицетворяет земной шар и символизирует международную дружбу.

Был установлен на площади, которую образует пересечение трех улиц — Суворова, Бекешской и 8 Марта, в декабре 1972 года в дни торжеств, посвященных 50-летию образования СССР.

Высота всего монумента составляет 13 метров, диаметр шара — 8 метров.