Более 19 тыс. юных пензенцев отдохнули в детских лагерях в 2023 году Общество

Пенза, 3 октября 2023. PenzaNews. Более 19 тыс. детей, проживающих в Пензе, отдохнули в лагерях в 2023 году. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте мэрии после заседания межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков, которое состоялось под председательством замглавы администрации Пензы Сергея Волкова во вторник, 3 октября.

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«Дети отдыхали в учреждениях «Строитель», «Юность», «Белка», «Солнечная долина», «Сосновый бор», «Надежда», «Нива», «Заря», «Приморский» (на Черноморском побережье), в лагерях с дневным пребыванием на базе общеобразовательных школ. Всего в этом году в лагерях отдохнули 19 тыс. 12 юных пензенцев. Это на 2 тыс. 621 ребенка больше, чем в 2022-м», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что в загородных лагерях побывали 8 тыс. 594 ребенка, в пришкольных — 10 тыс. 270, в «Приморском» — 148.

«На оздоровительную кампанию 2023 года направили 272 млн. рублей из бюджетов всех уровней, это на 100 млн. рублей больше, чем в 2022-м», — отмечается в сообщении.