Олег Мельниченко поздравил педагогов с Днем учителя Общество

Пенза, 5 октября 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил педагогов с Днем учителя.

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«Это один из самых добрых и светлых праздников, который отмечается всей страной. Он наполнен улыбками, душевным теплом, искренними словами благодарности нашим дорогим педагогам и наставникам. Учитель помогает сформироваться личности человека и целому поколению. От его профессионального мастерства, нравственных качеств и гражданской позиции зависит будущее нашей страны», — отметил глава региона.

«В помощь учителю государство создает достойные условия для образования и воспитания детей. При поддержке президента России в нашем регионе открываются новые школы. Обновляется материально-техническая база для проведения уроков на самом современном уровне. Разработаны образовательные программы с учетом требований времени. В профессию приходит все больше яркой, творчески одаренной молодежи, для которой работа с детьми является истинным призванием. Уверен, что ваша любовь к профессии и к детям, самоотдача, творческий подход к выбранному делу будут помогать воспитанию новых поколений граждан России», — подчеркнул губернатор.

Олег Мельниченко пожелал педагогам крепкого здоровья, благополучия, отличного праздничного настроения и успехов во всех делах и начинаниях.