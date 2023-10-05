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Владимир Мутовкин поздравил пензенских педагогов с Днем учителя

09:43 | 05.10.2023 | Общество

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Пенза, 5 октября 2023. PenzaNews. Председатель Пензенской городской думы Владимир Мутовкин поздравил педагогов с Днем учителя.

Владимир Мутовкин поздравил пензенских педагогов с Днем учителя. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Уважаемые работники образования города Пензы, ветераны педагогического труда! Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником! Вы воспитываете наших детей, взяв за руку, ведете их в страну знаний, открывая им новые горизонты. Вы учите своих учеников не только основам грамматики и арифметики, но и любви к родному Отечеству, прививая им чувство гордости за свою малую родину и страну. Вы учите детей мыслить и высказывать свое мнение, учите их труду и самостоятельности, воспитываете интерес к окружающему миру и формируете общую культуру. Своей самоотверженностью и неустанным трудом вы закладываете основы нашего общего будущего», — отметил Владимир Мутовкин.

«С уверенностью могу сказать, что в пензенских школах трудятся настоящие профессионалы своего дела, что неоднократно было доказано победами педагогов на различных конкурсах всероссийского масштаба», — подчеркнул спикер гордумы.

Он выразил учителям искреннюю признательность за самоотверженное служение высоким идеалам просвещения, воспитание и обучение юных пензенцев.

«Низкий поклон за ваш нелегкий, но столь нужный каждому из нас труд! Уверен, что опыт, терпение, мудрость позволят вам и впредь с успехом решать задачи, стоящие перед российским образованием», — сказал председатель Пензенской городской думы.

«От всей души желаю вам счастья, здоровья, мира, добра, благополучия, оптимизма и удачи во всех делах! Пусть работа приносит радость и удовлетворение! И пусть этот праздничный день будет наполнен добрыми пожеланиями и яркими эмоциями!» — пожелал Владимир Мутовкин.

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