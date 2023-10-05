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В Пензе обновлена галерея педагогической славы

16:42 | 05.10.2023 | Общество

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Пенза, 5 октября 2023. PenzaNews. Галерея педагогической славы, состоящая из семи двусторонних стендов с фотографиями работников сферы образования, отличившихся за последний год, обновлена в Учительском сквере, расположенном неподалеку от пединститута имени В.Г. Белинского Пензенского государственного университета.

В Пензе обновлена галерея педагогической славы

Фото: Minobr.pnzreg.ru

Торжественное мероприятие по этому поводу состоялось в День учителя.

Свидетельства о занесении в галерею получили 14 человек — победители различных профессиональных конкурсов, в том числе «Учитель года Пензенской области», «Сердце отдаю детям», «Педагогический дуэт», а также обладатели почетных званий.

Это учитель начальных классов школы №221 Заречного Ольга Курочкина, учитель русского языка и литературы школы №4 Сердобска Елена Лисенкова, учитель истории школы №9 имени Кирилла и Мефодия Каменки Александр Никитин, учитель информатики школы №18 Пензы Елена Тулаева, учитель начальных классов школы №1 Засечного Наталья Волчихина, учитель биологии школы №20 Пензы Галина Куроедова, заместитель директора школы №30 Пензы Наталья Лупанова, учитель математики средней школы №9 Сердобска Святослав Фролов, педагог дополнительного образования дворца детского (юношеского) творчества Пензы Дмитрий Герасимов, преподаватель дисциплины «Гостиничное дело» пензенского колледжа современных технологий переработки и бизнеса Дарья Гудкова, воспитатель детского сада №57 Пензы Елена Соснина, учитель истории школы №11 Пензы Елена Макарова, учитель русского языка и литературы школы №11 Пензы Анастасия Шуваева и учитель истории школы №221 Заречного Илья Мурылев.

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