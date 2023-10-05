В Пензе прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню учителя Общество

Пенза, 5 октября 2023. PenzaNews. Торжественное мероприятие, посвященное Дню учителя, состоялось в киноконцертном зале «Пенза».

Фото: Pnzreg.ru

Обращаясь к педагогам, председатель правительства Пензенской области Николай Симонов подчеркнул, что профессия учителя является одной из самых уважаемых в России.

«Вам доверено самое важное — сердце и разум ребенка. Вы даете юному человеку представление об окружающем мире, помогаете выявить и развить его способности и наклонности, формируете отношения с другими детьми, приучаете к дисциплине, учите отвечать за свои поступки, прививаете трудолюбие, честность, порядочность. Вы воспитываете качества, необходимые человеку, чтобы стать зрелой личностью и настоящим гражданином своего Отечества», — сказал он.

Николай Симонов поблагодарил учителей за профессионализм и вручил награды за добросовестный труд.

Как сообщает пресс-служба облправительства, почетное звание «Почетный работник сферы образования Российской Федерации» присвоено учителю средней школы села Чунаки Малосердобинского района Людмиле Картушиной, почетное звание «Народный учитель Пензенской области» — учителю биологии средней школы №20 Пензы Галине Куроедовой.

Нагрудный знак «За верность профессии» вручен учителю филиала средней школы №2 города Нижнего Ломова в селе Вирга Марии Каплиной, нагрудный знак «Молодость и профессионализм» — педагогу дополнительного образования центра детского творчества Нижнеломовского района Наталье Щегловой, почетная грамота Минпросвещения РФ — учителю средней школы №3 Сосновоборска Екатерине Кондаковой.

Почетное звание «Заслуженный работник образования Пензенской области» присвоено учителю начальных классов средней школы № 221 Заречного Ольге Курочкиной, учителю русского языка и литературы средней школы №4 Сердобска Елене Лисенковой и учителю истории средней школы №36 Пензы Ольге Соколовой.

Почетные грамоты губернатора Пензенской области вручены учителю истории средней школы № 63 Пензы Елене Вдовенковой, учителю географии и биологии средней школы №2 имени А.Г. Малышкина Мокшана Татьяне Затеевой и учителю математики средней школы №60 Пензы Елене Сладковой.