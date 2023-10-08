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Олег Мельниченко поздравил с праздником работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности

09:15 | 08.10.2023 | Общество

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Пенза, 8 октября 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил тружеников и ветеранов агропромышленного комплекса региона с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Олег Мельниченко поздравил с праздником работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Во все времена нет для человека обязанности почетнее, чем возделывать землю и растить хлеб. Сегодня агропромышленный комплекс по праву является одним из ключевых секторов отечественной экономики, надежно обеспечивает ее продовольственную безопасность. Благодаря вашему плодотворному труду Пензенская область вышла на ведущие позиции в Приволжском федеральном округе по целому ряду показателей. Год от года растут объемы производства, население обеспечено необходимыми видами продуктов питания», — отметил глава региона.

Он выразил признательность представителям отрасли за профессионализм и верность избранному делу.

«Благодаря эффективной поддержке федерального и регионального бюджетов реконструируются существующие и создаются новые перспективные хозяйства с высокотехнологичным оборудованием и новыми рабочими местами, в практику широко внедряются инновационные технологии, передовая техника, оборудование и удобрения», — подчеркнул Олег Мельниченко.

«Убежден, что и в дальнейшем вы сумеете внести весомый вклад в укрепление социально-экономического потенциала родного края! Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях!» — цитирует губернатора пресс-служба облправительства.

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