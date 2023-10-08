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Ветеран пензенского здравоохранения Юрий Орлов умер на 85-м году жизни

09:29 | 08.10.2023 | Общество

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Пенза, 8 октября 2023. PenzaNews. Заслуженный врач РСФСР, заслуженный работник здравоохранения Пензенской области, почетный гражданин города Пензы и села Наровчат Юрий Орлов скончался на 85-м году жизни после продолжительной болезни.

Ветеран пензенского здравоохранения Юрий Орлов умер на 85-м году жизни. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Уроженец Самары приехал в Пензенскую область вслед за женой, и с 1962 года его имя неразрывно связано со здравоохранением региона. Начинал свой трудовой путь Юрий Александрович в Наровчате, где проработал главным врачом до 1967 года. Затем переехал в Пензу. Здесь в разные годы работал врачом-отоларингологом городской больницы имени Н.А. Семашко, врачом медико-санитарной части велозавода, заведующим бюро медицинской статистики пензенского областного отдела здравоохранения, заместителем главного врача городской больницы №5, заместителем главного врача по организационно-методической работе пензенской областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко», — говорится в некрологе, размещенном на сайте регионального Минздрава.

В нем напоминается, что с 1978 по 1990 годы Юрий Орлов возглавлял городскую клиническую больницу имени Г.А. Захарьина.

«Именно в период его руководства был введен в строй главный корпус круглосуточного стационара и началось поэтапное открытие отделений. В 1988 году завершилось строительство и введен в эксплуатацию корпус поликлиники. Прием пациентов велся по 24 специальностям. Максимальный коечный фонд составлял 1 тыс. 240 круглосуточных коек и 125 коек дневного пребывания», — отмечается в тексте.

В некрологе добавляется, что в 2003-2004 годах Юрий Орлов был главврачом пензенской областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко, с января по июнь 2005 года — министром здравоохранения и социального развития региона, с 2006-го — врачом-методистом облбольницы.

«Его трудовая деятельность неразрывно связана с общественной. Юрий Александрович длительное время являлся председателем общественного совета по здравоохранению, созданного при министерстве здравоохранения Пензенской области. Кроме того, он был членом общероссийской общественной организации «Российское медицинское общество», — сказано в тексте.

В нем указано, что прощание с Юрием Орловым состоится в центре культуры и досуга Пензы в 11.00 понедельника, 9 октября, отпевание — в 12.30 в Покровском архиерейском соборе.

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