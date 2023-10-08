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Команда Пензенской области признана лучшей по итогам окружного слета поисковых отрядов

10:02 | 08.10.2023 | Общество

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Пенза, 8 октября 2023. PenzaNews. Представители Пензенской области заняли первое место в общекомандном зачете по итогам IX окружного слета поисковых отрядов «Никто не забыт», прошедшего в Нижнем Новгороде.

Команда Пензенской области признана лучшей по итогам окружного слета поисковых отрядов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Участниками мероприятия стали 14 команд регионов Приволжского федерального округа, которые на протяжении четырех дней демонстрировали свои знания в области топографии, навыки архивного поиска и оказания первой медицинской помощи, выявляли сильнейших в военно-исторической и поисковой викторинах.

Кроме того, в рамках слета была организована выставка экспонатов времен Великой Отечественной войны, найденных во время полевого сезона 2023 года.

Согласно информации, размещенной на сайте полномочного представителя президента России в ПФО, представители Пензенской области по итогам мероприятия, помимо общекомандного зачета, были отмечены в отдельных номинациях.

Так, реготделение Поискового движения России заняло первое место в номинациях «Результат» и «Вместе», а командир поискового отряда «Пензаэнерго» Владимир Голутвин — в номинации «Наставник».

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