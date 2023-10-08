Пензенская область присоединится к всероссийской акции «Сохраним лес!» Общество

Пенза, 8 октября 2023. PenzaNews. Пензенская область присоединится к ежегодной всероссийской акции «Сохраним лес!» в предстоящую пятницу, 13 октября. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования региона.

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«Местом проведения акции выбран участок в районе села Русская Норка Шемышейского района — Узинское-Чиндясское участковое лесничество. Здесь планируется провести посадку лесных культур на общей площади 1,5 га, высадить около 7 тыс. сеянцев сосны обыкновенной», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что всего в рамках данной акции на территории региона планируется провести посадку и дополнение ранее созданных лесных культур на площади 42 га, будет высажено более 65 тыс. штук посадочного материала древесно-кустарниковых пород.

«Всероссийская акция «Сохраним лес» проводится уже пятый сезон подряд благодаря национальному проекту «Экология», — отмечается в сообщении.