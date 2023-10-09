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В Пензенской области подведены итоги второго этапа операции «Нелегал-2023»

15:37 | 09.10.2023 | Общество

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Пенза, 9 октября 2023. PenzaNews. Итоги второго этапа комплексной оперативно-профилактической операции «Нелегал-2023», которая проводилась сотрудниками МВД, ФСБ и Росгвардии, подведены в Пензенской области.

В Пензенской области подведены итоги второго этапа операции «Нелегал-2023». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Цель операции — выявление преступной деятельности лиц, причастных к организации незаконной миграции, пресечение каналов незаконной легализации иностранных граждан на территории России», — поясняется в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В нем указано, что в ходе операции было осуществлено более 400 проверок мест пребывания и проживания иностранных граждан.

«Участниками операции выявлено более 120 административных правонарушений в сфере миграции. В отношении семи иностранных граждан принято решение об административном выдворении и депортации за пределы Российской Федерации», — говорится в пресс-релизе.

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