В Пензе до конца октября будут тестировать систему оповещения Общество

Пенза, 11 октября 2023. PenzaNews. Тестирование системы оповещения в Пензе будет проводиться до конца октября. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте администрации города в среду, 11 октября.

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«Проверка электросирен будет проходить в будние дни с 9.00 до 18.00. Планируемый срок окончания мероприятий — 31 октября. Тестирование проводится в рамках выполнения пусконаладочных работ при модернизации региональной автоматизированной системы централизованного оповещения Пензенской области. Оно необходимо для проверки работоспособности вновь установленного оборудования», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что будут запускаться не все электросирены, расположенные на территории города.