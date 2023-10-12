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Александр Лейзенберг провел личный прием граждан

16:24 | 12.10.2023 | Общество

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Пенза, 12 октября 2023. PenzaNews. Исполняющий обязанности прокурора Пензенской области Александр Лейзенберг провел личный прием граждан в приемной президента РФ в регионе в минувшую среду, 11 октября.

Александр Лейзенберг провел личный прием граждан

Фото: пресс-служба прокуратуры Пензенской области

«На прием обратились семь жителей региона по вопросам ненадлежащего оказания коммунальных услуг по водоснабжению, отказа органа местного самоуправления в предоставлении ребенку-сироте благоустроенного жилого помещения, незначительного размера компенсации на оплату коммунальных услуг семьям, в которых воспитываются дети-инвалиды, бездействия правоохранительных органов, а также волокиты при проведении доследственной проверки», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она добавила, что Александр Лейзенберг поручил подчиненным провести проверки по поступившим письменным обращениям граждан и при наличии оснований принять исчерпывающие меры прокурорского реагирования.

«Разрешение обращений взято им на контроль», — сказала собеседница агентства.

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