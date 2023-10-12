В Пензе с начала года отловлено 339 безнадзорных собак Общество

Пенза, 12 октября 2023. PenzaNews. 339 безнадзорных собак отловлено в Пензе с начала 2023 года. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте администрации города.

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В нем отмечается, что отлов животных производится гуманными способами — например, с применением обездвиживающих препаратов.

«В день отлова собаки подлежат немедленной транспортировке в специализированный пункт по их содержанию. Там [...] проводится их осмотр, карантинирование, стерилизация, вакцинация и маркирование, после чего особи, не проявляющие немотивированной агрессивности, подлежат возврату на прежние места обитания, за исключением мест, определенных действующим законодательством. Повторный отлов безнадзорных животных, имеющих неснимаемые бирки, с которыми выполнены все вышеуказанные мероприятия, по закону не допускается. [...] Отлов животных без владельцев осуществляется только по заявлениям от физических и юридических лиц, направляемым в органы местного самоуправления в письменной форме или в форме электронного документа. [...] Всего в городе в текущем году было отловлено 339 собак», — сказано в тексте.

Из него следует, что жители могут сами привозить бездомных животных в специализированный пункт, расположенный на улице Осенней.

«Муниципалитет обращает внимание горожан, что иногда отлов животных затруднен тем, что некоторые пензенцы препятствуют работе представителей МУП по очистке города. [...] Сотрудники предприятия просят граждан не осуществлять прикорм безнадзорных животных возле жилых комплексов, социально значимых объектов и не препятствовать их отлову», — говорится в сообщении.