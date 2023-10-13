Поисковики установили имя летчика, погибшего подо Ржевом в 1942 году: им оказался сержант Сергей Ермаков из Пензенской области Общество

Пенза, 13 октября 2023. PenzaNews. Поисковики установили личность пилота самолета, потерпевшего крушение подо Ржевом в Тверской области в 1942 году, им оказался сержант Сергей Ермаков из Пензенской области. Об этом ТАСС сообщила руководитель международной военно-исторической поисковой экспедиции «Ржев. Калининский фронт» Наталья Назарова.

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«Участниками поискового отряда «Память 29-й армии» удалось установить тип самолета, им оказался Р-5 [советский многоцелевой одномоторный самолет]. Также была установлена личность пилота — по номерным деталям самолета, одежде и снаряжению бойца», — сказала собеседница агентства.

По ее словам, сержант Сергей Васильевич Ермаков — пилот 614-го авиаполка — не вернулся с боевого задания в районе Нелюбино — Кокошкино в Ржевском районе 2 февраля 1942 года; известно, что он родился в 1920 году, в настоящее время его родственники разыскиваются.

Ранее сообщалось, что в сентябре во время экспедиции в Ржевском районе были обнаружены фрагменты самолета времен Великой Отечественной войны и останки летчика. Тогда личность пилота по его медальону и текстовым носителям установить не удалось: они были нечитабельны.

Международная военно-историческая поисковая экспедиция «Ржев. Калининский фронт» проходила в Тверской области с 9 по 22 сентября.

В ней участвовали около 400 человек из более чем 20 регионов России, в том числе Донецкой народной республики, а также из Киргизии, Белоруссии, Абхазии и Узбекистана.

За время экспедиции были обнаружены останки 62 бойцов Красной Армии.

Экспедиция проводится в регионе с 2016 года и является одной из самых крупных и успешных поисковых операций в России.

За семь лет работы экспедиции подо Ржевом поисковиками были обнаружены и подняты останки более 3 тыс. красноармейцев.