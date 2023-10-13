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В Пензенской области высадили 35-миллионный саженец в рамках акции «Сохраним лес»

16:13 | 13.10.2023 | Общество

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Пенза, 13 октября 2023. PenzaNews. Активисты всероссийского общественного движения «Волонтеры леса» вместе с певцом Родионом Газмановым высадили на территории шемышейского лесничества в Пензенской области 35-миллионный саженец в рамках акции «Сохраним лес».

В Пензенской области высадили 35-миллионный саженец в рамках акции «Сохраним лес»

Фото: Minleshoz.pnzreg.ru

«География самого масштабного в России лесовосстановительного проекта «Сохраним лес» с каждым днем становится шире: с момента его запуска к экологическим мероприятиям уже присоединились свыше 75 субъектов, а количество высаженных деревьев дошло до знакового рубежа. Сегодня «Волонтеры леса» отметили важное событие и высадили [...] 35-миллионное дерево акции «Сохраним лес». Экватор проекта пришелся на Шемышейский район, где и был заложен новый хвойный лес. К участникам присоединился певец, музыкант и телеведущий Родион Газманов. Он спел три песни «Люси», «Девочка хочет в небо» и «Танцуй, пока молодой». Всего в этот день высадили около 7 тыс. молодых сосен», — говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области в пятницу, 13 октября.

В нем добавляется, что лесовосстановление продлится до поздней осени, всего в Пензенской области в рамках акции «Сохраним лес» планируется высадить более 65 тыс. саженцев древесно-кустарниковых пород.

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