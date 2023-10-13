В Пензенской области принято решение продлить мораторий на повышение арендной платы за имущество и земельные участки, находящиеся в собственности региона Общество

Пенза, 13 октября 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил о принятом решении продлить мораторий на повышение арендной платы за имущество и земельные участки, находящиеся в собственности региона.

Фото: Pnzreg.ru

«В целях антикризисной поддержки арендаторов имущества и земельных участков, находящихся в собственности Пензенской области, включая участки, государственная собственность на которые не разграничена, принято решение продлить мораторий на повышение арендной платы в 2024 году», — проинформировал глава региона.

По информации пресс-службы облправительства, для граждан и хозяйствующих субъектов, арендующих земельные участки, предоставленные без процедуры торгов, размер арендной платы, определяемый от кадастровой стоимости, сохранится на уровне 2023 года.

Исключение — случаи, когда кадастровая стоимость земельного участка увеличилась вследствие изменения его характеристик.

Ставки арендной платы в 2024 году для арендаторов государственного имущества также не будут индексироваться на коэффициент инфляции.